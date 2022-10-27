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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 20:47

В Салавате будет создан молодежный центр по примеру уфимского пространства «Йәшлек House»

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В городе Салавате будет создан молодежный центр по примеру уфимского молодежного пространства «Йәшлек House». Об этом Глава Башкирии Радий Хабиров сказал в ходе прямой линии, отвечая на вопрос юнармейцев из Салавата.

С предложением о создании такого центра в Салавате выступила девушка по имени Гузалия Мухамедьярова. По ее словам, у местного молодежного актива много новых проектов в сфере добровольчества, межкультурного общения, КВН, но у них нет своего просторного помещения в городе, где они могли бы собираться и реализовать свои идеи.

«Мы уже говорили о своих планах открытия таких молодежных центров в Стерлитамаке и Нефтекамске, но почему-то проехали мимо Салавата. Но я обязательно переговорю с мэром города, чтобы подыскали для вас более-менее приспособленное здание, чтобы вы могли где-то собираться, общаться», — пообещал руководитель республики.

Радий Хабиров также поблагодарил активную молодежь республики за готовность помочь, как во времена пандемии, так и сейчас, в качестве волонтеров штаба Шаймуратова.

«Спасибо вам!» — сказал Глава Башкирии.

Дом молодежи «Йәшлек Хаус» был открыт в Уфе ровно год назад на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина в историческом центре Уфы.

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