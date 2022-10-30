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30 Октября , 17:25

Проект «Повод гордиться» рассказал об авторе памятника генералу Шаймуратову

Валерий Шахов архив ИА «Башинформ» Салават Щербаков на Советской площади в Уфе
Салават Щербаков на Советской площади в УфеФото:Валерий Шахов / архив ИА «Башинформ»

Проект телеканала БСТ и Центра управления Республикой Башкортостан «Повод гордиться» рассказал о народном художнике России Салавате Щербакове.

На счету знаменитого скульптора — множество монументальных работ, включающих памятник воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве, Аллею Героев Советского Союза в Горно-Алтайске, композицию «Памяти героев Отечественной войны 1812 года» и другие.

Особое место среди творений Салавата Щербакова занимает памятник командиру 112-й Башкирской кавдивизии — генералу Минигали Шаймуратову, который установлен на Советской площади Уфы. Как отмечает автор, в нем воплотилась история страны, история Башкирии и история подвига воинов.

В День республики Глава региона Радий Хабиров наградил Салавата Щербакова орденом Дружбы народов.

Напомним, «Повод гордиться» – открытый проект, куда каждый может прислать историю о своем герое. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте поводгордиться.рф и описать достижения человека, приложив его фото и указав свои контакты.

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