Проект «Повод гордиться» рассказал об авторе памятника генералу Шаймуратову

Проект телеканала БСТ и Центра управления Республикой Башкортостан «Повод гордиться» рассказал о народном художнике России Салавате Щербакове.

На счету знаменитого скульптора — множество монументальных работ, включающих памятник воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве, Аллею Героев Советского Союза в Горно-Алтайске, композицию «Памяти героев Отечественной войны 1812 года» и другие.

Особое место среди творений Салавата Щербакова занимает памятник командиру 112-й Башкирской кавдивизии — генералу Минигали Шаймуратову, который установлен на Советской площади Уфы. Как отмечает автор, в нем воплотилась история страны, история Башкирии и история подвига воинов.

В День республики Глава региона Радий Хабиров наградил Салавата Щербакова орденом Дружбы народов.

Напомним, «Повод гордиться» – открытый проект, куда каждый может прислать историю о своем герое. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте поводгордиться.рф и описать достижения человека, приложив его фото и указав свои контакты.