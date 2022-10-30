Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
30 Октября , 19:24

Начальник ГИБДД Башкирии предупредил, что может случиться в ближайшее время

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Главный госинспектор ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к водителям с требованием неукоснительно соблюдать правила дорожного движения во время сложных погодных условий.

В Башкирии этой ночью прогнозируется дождь со снегом, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица, сообщало информагентство «Башинформ».

«Мы наблюдаем неустойчивые проявления погоды. Кратковременные осадки в виде дождя, местами — с мокрым снегом. Сильный, порывистый ветер, дождь со снегом привели к ухудшению видимости на дорогах. К вечеру ожидается понижение температуры. Заморозки, гололед требуют от водителей повышенного внимания на дороге. В таких условиях даже опытные водители могут допустить ошибки при управлении транспортным средством. Исходя из практики прошлых лет, хочу сказать, что в межсезонье, особенно в первые дни, наблюдается резкое увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими. Невнимательность водителей и их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях приводит к неприятностям на дороге», — написал Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Владимир Севастьянов напомнил, что инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах всегда можно обратиться за помощью в подразделения ГИБДД.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика