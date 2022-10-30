Начальник ГИБДД Башкирии предупредил, что может случиться в ближайшее время

Главный госинспектор ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к водителям с требованием неукоснительно соблюдать правила дорожного движения во время сложных погодных условий.

В Башкирии этой ночью прогнозируется дождь со снегом, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица, сообщало информагентство «Башинформ».

«Мы наблюдаем неустойчивые проявления погоды. Кратковременные осадки в виде дождя, местами — с мокрым снегом. Сильный, порывистый ветер, дождь со снегом привели к ухудшению видимости на дорогах. К вечеру ожидается понижение температуры. Заморозки, гололед требуют от водителей повышенного внимания на дороге. В таких условиях даже опытные водители могут допустить ошибки при управлении транспортным средством. Исходя из практики прошлых лет, хочу сказать, что в межсезонье, особенно в первые дни, наблюдается резкое увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими. Невнимательность водителей и их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях приводит к неприятностям на дороге», — написал Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Владимир Севастьянов напомнил, что инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах всегда можно обратиться за помощью в подразделения ГИБДД.