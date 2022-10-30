В ближайшие сутки в Башкирии ожидается мокрый снег и гололед

С 20 часов 30 октября до 20 часов 31 октября в Башкирии ожидается облачная погода. Ночью дождь со снегом, местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица. Днем дождь. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -3, +2°, днем +3, +8°. На автодорогах ухудшение видимости в явлениях до 500-1000 м.

Главное управление МЧС по РБ рекомендует водителям быть внимательнее в условиях ограниченной видимости и гололеда.