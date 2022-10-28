Духовник башкирских батальонов рассказал о героизме и трусости в зоне СВО

Страх убивает человека, и в прямом, и в переносном смысле. Так считает протоиерей Виктор Иванов, духовный наставник башкирских батальонов имени Шаймуратова и Доставалова, находящихся в зоне СВО.

По мнению Виктора Иванова, страх, как червь, разъедает духовное нутро человека. А затем человек начинает совершать ошибки, которые неминуемо приведут его не только к духовной смерти, но и к физической. На войне страх заставляет человека оступиться и погибнуть, считает Виктор Иванов.

«Нет человека, который бы ничего не боялся. Но одни умеют свой страх сломать, а других страх ломает. Они не просто пугаются или кричат в приступе безысходности, не просто уходят с боевых позиций, они пытаются заразить своим страхом других, при этом оправдывая свой поступок и слепо веря в слова своего оправдания. Они не могут признаться в своей трусости (в страхе, который их сломал), но они осознают ее и поэтому стараются приводить (а иногда просто придумывать) множество оправданий своему поступку. Не зря говорят, у страха глаза велики», — поделился священник своими мыслями на странице во «ВКонтакте».

Виктор Иванов видит во всем этом только один выход — признаться самому себе в страхе и попытаться перебороть его. Для этого вернуться на боевые позиции, для начала на вторую или третью линию, а потом и до передовой.

Однако работа над собой — это борьба сильного человека. Слабый может считать, что его предали и забыли. Так появляются «пятисотые», иными словами - отказники или, как их называли прежде — дезертиры, отметил Виктор Иванов.

«Я не собираюсь осуждать кого-либо за его решение. Это не моя жизнь и не мне давать за это решение ответ. Но „500-е“, к сожалению, есть. Хорошо, что немного. Но самое гнилое и подлое, как я уже упомянул, это то, что они свои страхи пытаются вселить в других, особенно в тех, кто только что пришел для выполнения боевых задач: „над нами свистели пули“, „там убивают“, „там мины и артиллерия“, „там никто никому не нужен“ и т.д., и т. п. И семя страха (для начала в виде сомнения) поселяется уже в новом сердце, постепенно начиная прорастать», — пишет Виктор Иванов.

В противовес дезертирам Виктор Иванов привел примеры других людей — мужественных и волевых:

«Боец может после всей круговерти боя просто, без эмоций, рассказать как обычный статист: "Да, одного задвухсотило. Прямо в голову попало. Да никто ничего не успел сообразить. В бронике, в каске был, а прилетело в лицо. Осколок. Да еще троих затрехсотило. Один-то ничего, легко, а двое тяжелые…" И нет истерики, нет слез, нет паники и нет "все пропало!“».

«Сидели, еду готовили, а тут прилет! Один нагнулся, чтобы что-то поднять, и в это мгновение осколок прошел над ним. Повезло — жив остался. А другого сразу сминусовало. Нескольким осколки прилетели. Мне в бочину. Но я перебинтовал, никуда не поехал. Я остался».

Виктор Иванов говорит, что бойцов на передовой такие ситуации не ломают, а делают только сильнее.

«Потому что эти мужики, разные по возрасту, начинают воспринимать окружающий мир и происходящие события по-другому, по-своему. Происходит перестройка сознания от „я не смогу“, „я боюсь“, „я не хочу здесь находиться“ до „все будет хорошо“, „Бог своих не бросает“», — подытоживает духовный наставник башкирских батальонов.

Напомним, в зоне СВО в башкирских батальонах находятся духовные наставники — протоиерей Виктор Иванов и имам Хамза-хазрат. Священнослужители вернутся домой только вместе с батальонами, сообщало информагентство «Башинформ».