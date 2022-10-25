Вице-чемпион России по пахоте Ильдар Ишикаев: «Без урожая страна не останется»

Когда вы впервые решили участвовать в соревнованиях механизаторов?

Всегда перед сабантуем в районе конкурс пахарей проводят, я несколько лет не участвовал нигде, но в какой-то момент обидно стало — другие колхозы выигрывают, например «Салават», а наши почему-то нет, ну и интересно стало попробовать. Предложил нашему инженеру съездить, это начало 2000-х было. Мои первые районные соревнования пахарей, кажется, в Воскресенске или Зиргане проходили. Тогда среди старших занял 3-е место, среди молодых — 1-е. И после этого на протяжении 6 лет регулярно участвовал. Последние 3-4 года всегда лидировал. А состязания по принципу «Евровидения» действуют примерно — чье хозяйство победит, тот район на следующий год их и проводит. И мне в шутку намекнули — ты, давай-ка, второе место для разнообразия займи (смеется).

А на открытый чемпионат России как смогли попасть?

Раньше такие чемпионаты регулярно организовывали в СССР, и в 2012 году решили возродить традицию, чтобы привлечь внимание молодежи к рабочим специальностям. Централизованно разослали письма в минсельхозы регионов. У нас ведь раньше на республиканском уровне не проводились такие мероприятия, только районные. Заявки подало примерно 7 муниципалитетов, включая и наш Мелеузовский район. И так получилось, что из этих 7 на первый чемпионат в Краснодаре отправили меня. Среди 23 регионов-участников по итогам вошел в пятерку лидеров. С тех пор регулярно ездил, 9 чемпионатов в общей сложности провел, за исключением коронавирусного периода.

Затем вышли и на международный уровень…

По правилам, победители выходят на мировой этап. В 2016 году тех, кто занимал призовые места, внесли в резерв. У одного претендента возникла какая-то волокита с документами, и мне предложили поехать на чемпионат мира и Европы в Англию и Шотландию. За короткие 20 дней сделал загранпаспорт, осенью полетели. Показатели там сильно улучшили, некоторые страны удалось обойти, продвинулись немного в профессиональном плане. Кстати, у них тоже есть свои сабантуи, очень красиво.