Вице-чемпион России по пахоте Ильдар Ишикаев: «Без урожая страна не останется»

Летом 2022 года механизатор из Башкирии Ильдар Ишикаев вошел в тройку лучших среди мастеров 40 регионов России и стран зарубежья, заняв второе место на IX Открытом чемпионате РФ по пахоте. Несмотря на многолетнее руководство родным Нордовским сельсоветом, заслуженный работник сельского хозяйства республики регулярно участвует в соревнованиях федерального и международного уровня.
В интервью ИА «Башинформ» Ильдар Ишикаев рассказал о том, как ему удается совмещать высокий пост со своим профессиональным увлечением, а также поделился отличиями российского и европейского подхода к возделыванию почвы.
Ильдар Хаирварович, расскажите, пожалуйста, откуда у вас любовь к работе на земле?
Родился и вырос я в селе Нордовка Мелеузовского района, в детстве особенно тракторами не увлекался, хотя по соседству один стоял. Настоящий интерес проснулся уже в школе, где получил права и примерно в 8 классе пошел работать штурвальным к комбайнерам, помогать убирать зерновые. Постепенно сами за руль садились, учились у работников, общались с бригадами и звеньями. Отслужив после выпуска два года во внутренних войсках и получив звание сержанта, вернулся домой. Отец говорит — давай недельку отдохни и на работу.
На какой технике начинали свою карьеру?
Когда в совхоз устроился, был трактор ДТ-75 свободный, прошлый «пилот» дядя Леня как раз на пенсию ушел. На нем всю зиму проработал, снег чистил. Ни разу практически он у меня не ломался, ухаживал за ним, всегда блестел. Инженер Николай Александрович Емец, помню, удивлялся, что ни разу почти в мастерскую не приезжал и запчастей не менял. Затем, конечно, попросил колесный трактор, мол, что, как старик, на гусеничном езжу. Обещали рассмотреть вопрос, и весной директор сказал: возьмем новый трактор, вдвоем работать будете. Наш совхоз приобрел мощный «Магнум». И посевную на нем проводили, и уборочную. Потом мой сменщик ушел и я уже один управлялся. Новую прицепную жатку пригнали 10-метровую, навесной оборотный плуг импортный — отечественных тогда еще не было, я первый в совхозе ездил с таким. Лет 10 без проблем ездил, до сих пор стоит, правда, сломано уже многое.
Когда вы впервые решили участвовать в соревнованиях механизаторов?
Всегда перед сабантуем в районе конкурс пахарей проводят, я несколько лет не участвовал нигде, но в какой-то момент обидно стало — другие колхозы выигрывают, например «Салават», а наши почему-то нет, ну и интересно стало попробовать. Предложил нашему инженеру съездить, это начало 2000-х было. Мои первые районные соревнования пахарей, кажется, в Воскресенске или Зиргане проходили. Тогда среди старших занял 3-е место, среди молодых — 1-е. И после этого на протяжении 6 лет регулярно участвовал. Последние 3-4 года всегда лидировал. А состязания по принципу «Евровидения» действуют примерно — чье хозяйство победит, тот район на следующий год их и проводит. И мне в шутку намекнули — ты, давай-ка, второе место для разнообразия займи (смеется).
А на открытый чемпионат России как смогли попасть?
Раньше такие чемпионаты регулярно организовывали в СССР, и в 2012 году решили возродить традицию, чтобы привлечь внимание молодежи к рабочим специальностям. Централизованно разослали письма в минсельхозы регионов. У нас ведь раньше на республиканском уровне не проводились такие мероприятия, только районные. Заявки подало примерно 7 муниципалитетов, включая и наш Мелеузовский район. И так получилось, что из этих 7 на первый чемпионат в Краснодаре отправили меня. Среди 23 регионов-участников по итогам вошел в пятерку лидеров. С тех пор регулярно ездил, 9 чемпионатов в общей сложности провел, за исключением коронавирусного периода.
Затем вышли и на международный уровень…
По правилам, победители выходят на мировой этап. В 2016 году тех, кто занимал призовые места, внесли в резерв. У одного претендента возникла какая-то волокита с документами, и мне предложили поехать на чемпионат мира и Европы в Англию и Шотландию. За короткие 20 дней сделал загранпаспорт, осенью полетели. Показатели там сильно улучшили, некоторые страны удалось обойти, продвинулись немного в профессиональном плане. Кстати, у них тоже есть свои сабантуи, очень красиво.
Ильдар Ишикаев стал одним из героев нового сезона совместного проекта канала БСТ и Центра управления Республикой Башкортостан «Повод гордиться». Серия видеосюжетов посвящена историям героев войн и мирного времени — тем людям, которые трудятся во благо региона и всей России. Первый эпизод вышел 1 мая 2021 года, а на сегодня «ПГ» насчитывает уже 51 выпуск. Подробнее о проекте можно узнать из прямого включения руководителя ЦУР РБ Елены Прочаковской в передачу «Салям».
Есть ли специфические особенности и методики пахоты в странах Европы?
Главное отличие — в размере земель. Они там небольшие, поэтому для получения максимального урожая местные фермеры делают буквально все. Англичане и ирландцы настоящие фанаты этого дела, холят и лелеют свои участки. Причем глубокую вспашку не проводят, максимум на 18-20 сантиметров, так как ниже уже камни начинаются. Поэтому агрономы предварительно рассчитывают глубину. У нас же подобных ограничений нет — поля большие, спокойно 25-30 см берем, да и темпы совсем другие. А они как в огороде практически.
Сложно было адаптироваться к другим условиям работы?
Один из основных принципов у них — верхний слой под закладку семян идет, около 3 см оставляют, а внизу трава, солома и удобрения. Потом переворачиваешь, и, когда зерно начинает прорастать, корневище развивается в семенном ложе, получая сверху подпитку удобрениями для усиления роста. На следующей фазе подпитка идет с другого слоя, где есть внесенные удобрения, перегной и влага. В итоге зерно получает достаточное количество всего необходимого. Такой принцип «сэндвича» — подняли, перевернули, уложили. Если 50 центнеров не возьмешь с поля, то проигрываешь, сложновато бывает. Когда последнюю борозду пашешь, она открывается, и весь результат твоей работы виден. Там много критериев, они это оценивают. Если где-то неправильно сделал, пласты, допустим, неправильно легли, то урожайность будет намного ниже и качество упадет. Здесь есть своя логика — когда объем до 18 см, экономишь силы и топливо. Но несмотря на все трудности, на чемпионате в Ирландии у меня на данный момент лучший результат по России.
Совмещать высокий руководящий пост и профессиональное увлечение, наверное, тоже непросто?
В 2017 году, когда меня выбрали главой сельского поселения, подумал: все, наверное, дальше не смогу участвовать в соревнованиях по статусу. Однако глава района меня поддержал и мы договорились, что буду ездить в отпуске, без ущерба основной деятельности. Так и езжу на российские и международные чемпионаты. Жители тоже с пониманием относятся. Население у нас очень активное, инициативное, интеллигентное — участвуют во всех делах и мероприятиях сельсовета для того, чтобы Нордовка процветала. Без их помощи, без командной работы всех сельчан у меня бы ничего не получилось с чемпионатами.
Поделитесь своими советами по достижению большого урожая.
Сразу, в один момент, повысить урожайность никогда не получится. Земля — живой организм, и нужно соблюдать агротехнические требования, технологии, сроки выполнения. Только планомерная, методическая, слаженная работа всего фермерского хозяйства или крупного предприятия, это годами выстраивается. С природой не поспоришь, у нас ведь зона рискованного земледелия, почва постепенно утрамбовывается, уплотняется, и с годами урожая меньше будет давать, если не вспахивать, не разрыхлять. Каждые 7 лет необходим полный цикл пласта, круговой севооборот. На одном поле не будет же расти только одна культура — некоторые нужно распахивать, некоторые дисковать, одна и та же технология не подойдет.
Назовите, пожалуйста, те качества, которыми, на ваш взгляд, должен обладать современный механизатор?
Сейчас, пожалуй, самое главное — здоровье. И, конечно же, без образования никуда. Обязательно надо учиться, чтобы понимать в компьютерах, в современных технологиях. Сельское хозяйство активно переходит на цифровые рельсы — системы ГЛОНАСС и GPS, автоматические регулировки в салонах… Поэтому профессиональное образование обязательно нужно.
Глава Башкирии Радий Хабиров в День республики наградил вас орденом Салавата Юлаева. Как вы оцениваете его инициативы в сфере агропромышленного комплекса?
Многое для сельского хозяйства сейчас сделано, у Радия Фаритовича амбициозные идеи по развитию отрасли, поддержке сельхозпроизводителей. Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов очень хваткий человек. Есть возможности участия в различных проектах и программах, есть доступные кредиты, технику можно в лизинг приобрести. За последние годы парк техники существенно обновился — видно, что руководство республики смотрит на перспективу, это приятно. Производство отечественной техники налаживать стали, «Кировец», «Агромаш», некоторые агрегаты и культиваторы, все сами начали делать. Думаю, даже несмотря на санкции мы будем только наращивать свои мощности. В сельском хозяйстве без урожаев точно не останемся, хлеб всегда будет на столах.