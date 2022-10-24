Новости Башкортостана и Уфы
81.35
-0.01
94.67
+0.28
62.23
+0.91
9+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
24 Октября 2022, 09:00

В Уфе пройдет бесплатный семинар для самозанятых, ИП и малого бизнеса

27 октября в Уфе состоится семинар для поставщиков, которые хотят начать работать с крупнейшими федеральными компаниями.

Партнерский материал

На мероприятии выступят представители региональных органов исполнительной власти, АО «Корпорация МСП», крупнейшие заказчики (АО «Транснефть – Урал», ПАО «Интер РАО», ПАО «Ростелеком»), общественные объединения предпринимателей, представители электронных торговых площадок (ЭТП), а также организации, осуществляющие поддержку малого и среднего бизнеса.

Во время семинара практикующие эксперты расскажут об основных аспектах законодательства в сфере закупок, ответят на вопросы о нюансах участия в тендерах крупнейших государственных корпораций и разберут сложности, которые могут возникать во время участия в закупках.

В программе:

  • Как самозанятым и МСП получить доступ к закупкам крупнейших заказчиков
  • Финансовая поддержка АО «МСП Банк» – на что могут рассчитывать самозанятые и МСП
  • Цены постоянно меняются, как внести изменения в уже заключенный договор и не работать в минус
  • Частые ошибки участников закупок, примеры из административной и судебной практики;
  • Классические ошибки новичков при участии в закупках, как их избежать
  • Рекомендации поставщикам по исполнению договоров
  • Антисанкционные меры в закупках
  • Импортозамещение в закупках
  • Продажи через электронные магазины

Участие в семинаре – отличная возможность узнать об особенностях госзакупок, правилах участия и заключения договоров. Приглашенные эксперты поделятся полезными и практически-применимыми советами по развитию бизнеса с учетом текущих экономических условий, а также ответят на все вопросы предпринимателей.

Организатор мероприятия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) при поддержке Правительства Республики Башкортостан.

После семинара участники получат:

  • Презентации спикеров
  • Личные рекомендации по поиску подходящих закупок и участию в них
  • Список эффективных рабочих инструментов для победы в закупках госкорпораций
  • Бесплатный доступ к онлайн-курсу “Основы участия в закупках”
  • Электронный сертификат участника (для получения укажите полное ФИО при регистрации)

Мероприятие состоится по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3.

Дата и время: 27 октября 2022 с 10:00 до 13:00 (регистрация участников с 09:00 до 10:00)

Необходима регистрация на сайте: семинар-мсп.рф

Участие бесплатно. Количество мест ограничено.

 

Реклама
Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru