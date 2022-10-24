В Уфе пройдет бесплатный семинар для самозанятых, ИП и малого бизнеса

На мероприятии выступят представители региональных органов исполнительной власти, АО «Корпорация МСП», крупнейшие заказчики (АО «Транснефть – Урал», ПАО «Интер РАО», ПАО «Ростелеком»), общественные объединения предпринимателей, представители электронных торговых площадок (ЭТП), а также организации, осуществляющие поддержку малого и среднего бизнеса.
Во время семинара практикующие эксперты расскажут об основных аспектах законодательства в сфере закупок, ответят на вопросы о нюансах участия в тендерах крупнейших государственных корпораций и разберут сложности, которые могут возникать во время участия в закупках.
В программе:
Участие в семинаре – отличная возможность узнать об особенностях госзакупок, правилах участия и заключения договоров. Приглашенные эксперты поделятся полезными и практически-применимыми советами по развитию бизнеса с учетом текущих экономических условий, а также ответят на все вопросы предпринимателей.
Организатор мероприятия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) при поддержке Правительства Республики Башкортостан.
После семинара участники получат:
Мероприятие состоится по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3.
Дата и время: 27 октября 2022 с 10:00 до 13:00 (регистрация участников с 09:00 до 10:00)
Необходима регистрация на сайте: семинар-мсп.рф
Участие бесплатно. Количество мест ограничено.