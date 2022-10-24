В Уфе пройдет бесплатный семинар для самозанятых, ИП и малого бизнеса

На мероприятии выступят представители региональных органов исполнительной власти, АО «Корпорация МСП», крупнейшие заказчики (АО «Транснефть – Урал», ПАО «Интер РАО», ПАО «Ростелеком»), общественные объединения предпринимателей, представители электронных торговых площадок (ЭТП), а также организации, осуществляющие поддержку малого и среднего бизнеса.

Во время семинара практикующие эксперты расскажут об основных аспектах законодательства в сфере закупок, ответят на вопросы о нюансах участия в тендерах крупнейших государственных корпораций и разберут сложности, которые могут возникать во время участия в закупках.

В программе:

Как самозанятым и МСП получить доступ к закупкам крупнейших заказчиков

Финансовая поддержка АО «МСП Банк» – на что могут рассчитывать самозанятые и МСП

Цены постоянно меняются, как внести изменения в уже заключенный договор и не работать в минус

Частые ошибки участников закупок, примеры из административной и судебной практики;

Классические ошибки новичков при участии в закупках, как их избежать

Рекомендации поставщикам по исполнению договоров

Антисанкционные меры в закупках

Импортозамещение в закупках

Продажи через электронные магазины

Участие в семинаре – отличная возможность узнать об особенностях госзакупок, правилах участия и заключения договоров. Приглашенные эксперты поделятся полезными и практически-применимыми советами по развитию бизнеса с учетом текущих экономических условий, а также ответят на все вопросы предпринимателей.

Организатор мероприятия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) при поддержке Правительства Республики Башкортостан.

После семинара участники получат:

Презентации спикеров

Личные рекомендации по поиску подходящих закупок и участию в них

Список эффективных рабочих инструментов для победы в закупках госкорпораций

Бесплатный доступ к онлайн-курсу “Основы участия в закупках”

Электронный сертификат участника (для получения укажите полное ФИО при регистрации)

Мероприятие состоится по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3.

Дата и время: 27 октября 2022 с 10:00 до 13:00 (регистрация участников с 09:00 до 10:00)

Необходима регистрация на сайте: семинар-мсп.рф

Участие бесплатно. Количество мест ограничено.