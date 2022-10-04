УГАТУ приглашает на курсы подготовки к ЕГЭ

Уфимский государственный авиационный технический университет проводит набор на 6-месячные очные подготовительные курсы к ЕГЭ для учащихся 11 классов, студентов учебных заведений СПО и для всех, кто планирует сдавать ЕГЭ в следующем году.

Слушателей ждут полгода интенсивной подготовки к экзаменам по следующим дисциплинам (на выбор): математика, физика, информатика, русский язык.

Благодаря курсам абитуриенты получат возможность систематизировать и расширить знания по интересующему предмету, закрепить усвоенный материал, повысить свой уровень подготовки к ЕГЭ.

Занятия начинаются в октябре. Лекторами курсов выступают ведущие преподаватели университета, имеющие ученые степени, звания и опыт, авторы многочисленных пособий по подготовке к ЕГЭ для учащихся школ, члены экспертных комиссий по проверке ЕГЭ.

Наполняемость групп небольшая, что позволяет преподавателю организовать индивидуальную работу, групповую дискуссию и мозговой штурм при решении сложных задач.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на курсы можно по ссылке: http://ege-ugatu.tilda.ws/