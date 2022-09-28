Подростков Башкортостана приглашают на бесплатный образовательный концерт

Всероссийский благотворительный творческий проект компании МТС «Поколение М» и продюсерский центр «Эколь» приглашают жителей Башкортостана на бесплатный образовательный концерт «Поколение М: BLOG&VOICE», который состоится 29 сентября в Тинькофф Холл. Зрителей ожидает творческая программа с участием популярных артистов, талантливых детей и подростков из Уфы.

В благотворительном мероприятии примут участие юные вокалисты, танцоры и блогеры, среди которых Шема, Stazzy, Иван STAR, группа «неМодные» и другие артисты продюсерского центра «Эколь». Один из самых известных участников образовательного концерта «Поколения М» – 16-летний музыкант Иван Кургалин, который совсем недавно подписал контракт с музыкальным лейблом Басты «Газгольдер». В качестве специального гостя мероприятия на сцену выйдет талантливая уроженка Башкортостана – участница телепроекта «Голос. Дети», победительница проекта «Во весь голос» Назгуль Отузова.

Познакомиться с участниками программы «Поколение М: BLOG&VOICE» можно будет 28 сентября на творческой встрече в ТРЦ «Планета». Талантливые ребята расскажут о том, как построить творческую карьеру, как добиться успеха, занимаясь любимым делом, поделятся собственным опытом. Юные уфимцы смогут узнать о возможностях дистанционно учиться творческой профессии и задать артистам вопросы о жизни и творчестве.

«Благотворительный проект «Поколение М» нацелен на развитие творческого начала у детей и подростков и благодаря развитию цифровых технологий дает равные возможности всем детям, вне зависимости от их места жительства. Приглашая юных жителей Башкирии на наш образовательный концерт, мы хотим вдохновить их на раскрытие собственных способностей и помочь продемонстрировать свой талант на сцене с профессиональными артистами», – рассказал директор филиала МТС в Башкирии Егор Фисюк.

Встреча с артистами шоу: 28 сентября, ТРЦ «Планета», начало в 18 часов.

Музыкально-образовательный концерт «Поколение М: BLOG&VOICE»: 29 сентября, Тинькофф Холл, начало в 19 часов.

Оба мероприятия бесплатные, требуется предварительная регистрация по ссылке.