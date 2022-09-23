Новости Башкортостана и Уфы
Общество
23 Сентября 2022, 14:19

В мягком кинотеатре Мегаполис проходит акция «Кино детям - бесплатно!»

Партнерский материал

Давно хотите устроить кинодень для всей семьи? С новой акцией «Кино детям - бесплатно!» от Мягкого кинотеатра сделать это стало легче и выгоднее.

Всё очень просто: при покупке билета для взрослого на фильмы
(и мультфильмы) с возрастными ограничениями 0+, 6+ и 12+ вы можете бесплатно взять с собой на сеанс ребёнка до 12 лет.

Подробности акции:
1. Все фильмы, на которые действует акция, отмечены в расписании специальной пометкой «Детям - бесплатно».
2. Ребёнок до 12 лет включительно может пройти на сеанс бесплатно только в сопровождении родителя (или законного представителя), который оплатил свой билет на этот сеанс.
3. С одним взрослым, оплатившим билет, может пройти один ребёнок.
4. Ребёнок проходит в зал без билета. Место для ребёнка автоматически бронируется рядом с приобретённым местом для взрослого.
5. Чтобы ваш поход в кино был комфортнее, на входе в зал не требуется предъявление документа, удостоверяющего возраст ребёнка. Но если ребёнок развит не по годам, возьмите, пожалуйста, на сеанс документ, удостоверяющий его возраст.
6. Билет по акции можно купить в кассе кинотеатра, на сайте мягкийкинотеатр.рф или в приложении.

Актуальное расписание Мягкого кинотеатра Мегаполис: ufa.comfortkino.ru

