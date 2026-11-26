Центральной темой встречи с журналистами станет «Государство и экономика в эпоху современных технологий».

О подготовке к форуму и ключевых акцентах масштабного события расскажут министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева и первый зампредседателя комитета Госсобрания — Курултая РБ по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Рустем Ахмадинуров.

Напомним, форум пройдёт с 1 по 3 декабря в уфимском конгресс-холле «Торатау». В программе — сессии о геймификации в предпринимательстве, экономике благополучия и финансовых механизмах технологического суверенитета. Отдельный блок будет посвящён молодёжному предпринимательству и диалогу с участниками СВО. Кроме того, в центре внимания — новая география инвестиций: партнёрство с Казахстаном, странами Залива и Африкой, а также практические гиды по международным поставкам.

Параллельно с деловой программой пройдёт XII Общероссийский юридический форум, где запланированы пленарное заседание «Право в век высоких технологий», стратегическая сессия по подготовке к саммиту ШОС-2028 в Уфе и вручение премии «Юрист года».

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