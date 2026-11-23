В уфимском конгресс-холле «Торатау» 1-3 декабря состоится Международная неделя бизнеса, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. Мероприятие традиционно станет площадкой для обсуждения деловой повестки и соберёт участников из разных стран и регионов. К участию приглашаются представители делового и культурного сообщества, эксперты и гости из России и зарубежных стран.

– Проведение форумов такого масштаба делает Башкортостан узнаваемым в мире, а сегодня это ключевое условие развития – как экономического, так и технологического. Уфа уже стала известным центром проведения значимых международных форумов. Международная неделя бизнеса – это слаженная работа всей команды регионального правительства. Мы ставим задачу провести мероприятие на высоком организационном уровне и сделать его ещё одним шагом в укреплении международного сотрудничества и инвестиционной привлекательности нашего региона, – прокомментировал премьер-министр РБ Александр Шельдяев.

В рамках МНБ-2026 планируются сессии о геймификации в предпринимательстве, экономике благополучия, финансовых механизмах технологического суверенитета. Отдельное внимание будет уделено молодёжному предпринимательству и диалогу с участниками СВО. В центре внимания – новая география инвестиций, партнёрство с Казахстаном, странами Залива и Африкой, а также практические гиды по международным поставкам.

Параллельно будет проходить XII Общероссийский юридический форум, в рамках которого пройдут пленарное заседание «Право в век высоких технологий», закрытая Стратегическая сессия по подготовке к проведению в 2028 году в Уфе саммита ШОС, а также церемония вручения премии «Юрист года», чествование победителей конкурсов «Ника Победы» и «Предприниматель года»; состоится презентация книги Павла Крашенинникова «Оптимистическая трагедия перестройки. Государство и право (1985–1991)». Впервые в рамках Недели состоится благотворительный концерт Петра Дранги.

Напомним, по итогам МНБ-2025 было подписано более 20 соглашений на общую сумму около 15 млрд руб., объём заявленных инвестиционных инициатив превысил 70 млрд руб. За три дня работы прошло 28 деловых сессий, два пленарных заседания и гранд-сессия с участием 120 спикеров. На полях форума были заключены B2B-контракты, а в завершающий день обсудили возможности статуса Уфы как первого в России «Всемирного города ремёсел» для экономического роста и международного сотрудничества.