Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.
«Установить с 25 ноября 2026 года в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте ограничительные мероприятия (карантин) до принятия решения об их отмене в установленном законодательством порядке», — говорится в указе руководителя региона.
Эпизоотическим очагом определена территория в границах личного подсобного
хозяйства, расположенного по адресу: Дюртюлинский район, деревня Сабанаево, улица Советская, дом 12.
Неблагополучным пунктом признана территория в границах деревни Сабанаево.
Как сообщал ранее Башинформ, во время действия специальных мер установлен ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение болезни. В том числе запрещается ввоз и вывоз животных с подкарантинной территории. Также здесь нельзя проводить сельхозярмарки и выставки.
Ранее карантин по бешенству сняли в селе 1-е Туркменево Башкирии.
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