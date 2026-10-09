В селе Башкирии ввели карантин по бешенству

С 8 октября в селе Чернолесовский Уфимского района ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Глава республики.

Эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: улица Сосновая, дом 21. Неблагополучным пунктом определена территория всего села.

Во время действия специальных мер установлен ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение болезни. В том числе запрещается ввоз и вывоз животных с подкарантинной территории. Также здесь нельзя проводить сельхозярмарки и выставки.

Ранее карантин по бешенству сняли в селе 1-е Туркменово Башкирии.