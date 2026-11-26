Учредить почетное звание «Заслуженный работник в сфере молодежной политики Республики Башкортостан» предложил министр профильного ведомства Вито Сабиров. 26 ноября на заседании Госсобрания – Курултая республики депутаты приняли законопроект в первом чтении.

В юбилейный для отрасли год инициатива станет дополнительным стимулом работы и ориентиром в профессиональной траектории для сотрудников сферы. Учреждение почетного звания даст специалистам возможность получить главную отраслевую награду после 10-летнего стажа работы. Также наградой станут поощрять тех людей, которые участвуют в реализации молодежной политики, работая в своих организациях — вузах, колледжах, школах, Движении Первых, предприятиях.

Отметим, Башкирия стала первым регионом страны, учредившим официальный праздник для сотрудников отрасли.

Ранее Башинформ сообщал об обсуждении возможного запрета электросамокатов в регионе.