Участники заседания отметили, что в ряде субъектов России сервисы кикшеринга уже ограничены или запрещены. По словам выступающих, вопреки опасениям бизнеса, это не привело к транспортному коллапсу: люди никуда не опоздали, а нагрузка на общественный транспорт и стоимость такси не выросли. Те, кому самокат действительно нужен для поездок из точки «А» в точку «Б», просто пересели на личные устройства или взяли в аренду на длительный срок. Главное следствие таких мер — на улицах стало заметно спокойнее и безопаснее для пешеходов.

Участники экспертного совета акцентировали внимание на том, что в центре Уфы по некоторым улицам стало страшно ходить: пешеходы вынуждены шарахаться от едущих навстречу людей весом около 80 кг вместе с техникой, а это уже все 100 кг. Это касается не только арендованных самокатов, но и частных. Особенно опасной стала ситуация для детей и пожилых граждан, которые физически не успевают увернуться от внезапно появившегося самоката. Именно поэтому участники считают, что одними ограничениями скорости проблему не решить, здесь нужны кардинальные меры ради безопасности жителей.

Замначальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по РБ Олег Дмитриев привел данные статистики.

«Если в Уфе в 2022 году насчитывалось около двух тысяч устройств, то сейчас их стало втрое больше. По итогам 10 месяцев этого года зарегистрировано 82 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых погибли три человека и травмированы 83», — сообщил он.

Представитель ГАИ также добавил, что вопреки опасениям, главным источником угрозы оказались не арендованные самокаты: лишь 24 аварии произошли с участием устройств кикшеринга, остальные — с частными СИМ. По его словам, рост статистики объясняется и тем, что такие ДТП стали выделять в отдельную категорию учёта. Для профилактики Госавтоинспекция совместно с сервисами проката провела рейды, выявив сотни нарушений ПДД, и предлагает шире информировать граждан через видеоролики, баннеры и стенды у школ о правилах безопасного управления самокатами.