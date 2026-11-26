Госсобрание Башкирии приняло в первом чтении закон о бюджете ТФОМС на 2027 год и плановые 2028–2029 годы. В следующем году на медобслуживание застрахованных жителей Башкирии направят 114,6 млрд руб. (из них 106,8 млрд поступят из Федерального фонда ОМС). На 2028 год планируются 121 млрд руб., на 2029 — 128 млрд руб.

Глава Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Башкортостану Юлия Кофанова, отвечая на вопросы депутатов о финансировании исследований репродуктивного здоровья, сообщила, что на следующий год заложено больше средств на эти цели. Так, предусмотрено 3200 ЭКО «по страховке» против 2800 в текущем году.

Предусматривается проект по сохранению биоматериалов участников СВО, которыми их супруги смогут воспользоваться в течение пяти лет. Для женщин сохранение биоматериала в рамках государственного медстрахования будет возможно перед химиотерапией.

Если ранее при диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья основной акцент был направлен на женщин, теперь внимание уделят детям (углубленное исследование на воспалительные заболевания) и мужчинам (планируется провести спермограммы 10% мужского населения).