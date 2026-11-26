Дипломатические ведомства России, США и Китая продолжат работу по вопросам, которые обсуждали лидеры трех стран Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин на переговорах в Шэньчжэне. Об этом URA.RU сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, отдельные трехсторонние консультации по снижению ядерных рисков пока не запланированы. При этом дипломатические ведомства могут самостоятельно договориться о дальнейших шагах.

Ранее по итогам встречи лидеры трех стран приняли совместную декларацию о мире, в которой заявили о готовности вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Напомним, Прямая линия-2026 Владимира Путина состоится 10 декабря.