Дипломатические ведомства России, США и Китая продолжат работу по вопросам, которые обсуждали лидеры трех стран Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин на переговорах в Шэньчжэне. Об этом URA.RU сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, отдельные трехсторонние консультации по снижению ядерных рисков пока не запланированы. При этом дипломатические ведомства могут самостоятельно договориться о дальнейших шагах.
Ранее по итогам встречи лидеры трех стран приняли совместную декларацию о мире, в которой заявили о готовности вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.
Напомним, Прямая линия-2026 Владимира Путина состоится 10 декабря.
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