«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 10 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля. Начало — в 12.00 по московскому времени. Как ранее писал «Башинформ», в этом году президент России подведёт итоги уходящего года в совмещенном формате, ответит на вопросы и журналистов, и жителей страны.

Вопросы можно задать через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС или ММС сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40 (звонок бесплатный). Для звонков из-за рубежа выделены специальные номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40. Текстовые и видеовопросы президенту могут быть также отправлены через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Можно воспользоваться и чат-ботом в мессенджере МАХ – max.ru/moskvaputinu.



Вопросы будут принимать с 00.00 по московскому времени 27 ноября и вплоть до окончания программы 10 декабря.

Напомним, в ходе Прямой линии-2025 Путин ответил на вопрос журналиста «Башинформа» о проектах республики.