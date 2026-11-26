Ранее в сети распространили видео с заседания совета по культурному наследию. На кадрах председатель комиссии по городскому хозяйству Думы Екатеринбурга Александр Колесников назвал Нижний Новгород «старым» и «торгашеским», отметив, что это «старина, которая никогда не вернется, и не самая лучшая».

Как передает pravda-nn.ru, в нижегородской мэрии заявили, что не знают, кто такой Александр Колесников, и не считают нужным комментировать «глупость». Вместо этого горожан пригласили в Нижний Новгород, чтобы они могли составить собственное впечатление о столице Приволжского федерального округа, чья история насчитывает более восьми веков.

Ранее в Уфе участники психологического тренинга столкнулись с унижениями.