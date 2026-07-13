В Уфе участники психологического тренинга столкнулись с унижениями

По словам бывших участников, они после дорогостоящих трехдневных интенсивов столкнулись с тяжелым психологическим давлением — унижением, криками, ограничением выхода из помещения — и последствиями, а некоторые связывают деятельность проекта с несколькими самоубийствами. Эксперты видят в нем признаки психокульта.
На ситуацию обратил внимание Следственный комитет России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Марату Галиханову доложить об информации о совершении противоправных действий в отношении граждан в республики.
«В эфире правовой программы федерального телеканала сообщалось, что в Уфе участники закрытого курса столкнулись с психологическим давлением, унижениями, а также иными противоправными действиями. По словам пострадавших, в рамках курса применяются недопустимые методики, а сама организация имеет признаки секты», — сообщили в пресс-службе СКР.
Следователи по данному факту организовали проведение доследственной проверки.
Ранее уфимка отдала мошенникам 7,6 млн рублей наличными.
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