В Уфе участники психологического тренинга столкнулись с унижениями

По словам бывших участников, они после дорогостоящих трехдневных интенсивов столкнулись с тяжелым психологическим давлением — унижением, криками, ограничением выхода из помещения — и последствиями, а некоторые связывают деятельность проекта с несколькими самоубийствами. Эксперты видят в нем признаки психокульта.

На ситуацию обратил внимание Следственный комитет России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Марату Галиханову доложить об информации о совершении противоправных действий в отношении граждан в республики.

«В эфире правовой программы федерального телеканала сообщалось, что в Уфе участники закрытого курса столкнулись с психологическим давлением, унижениями, а также иными противоправными действиями. По словам пострадавших, в рамках курса применяются недопустимые методики, а сама организация имеет признаки секты», — сообщили в пресс-службе СКР.



Следователи по данному факту организовали проведение доследственной проверки.

Ранее уфимка отдала мошенникам 7,6 млн рублей наличными.