Уфимка отдала мошенникам 7,6 млн рублей наличными

Только на днях 21-летний уфимец едва не отдал аферистам почти 10 млн рублей после экстренной продажи своей квартиры, и следом произошёл другой случай с реальным серьёзным ущербом. Как сообщили в уфимской мэрии, 59-летняя горожанка обратилась в полицию с заявлением о краже 7,6 млн рублей, которые хранились у неё дома. Женщина добровольно отдала деньги, находясь под воздействием «социальных инженеров». Поняв, что у неё есть средства и на счетах, собеседники убедили её «спасать» и эти деньги, но, к счастью, в банке не допустили дальнейшего разорения клиентки.

Как мошенники «зацепили» жертву: сначала прислали смс-ку о некой доставке, а следом написали в мессенджер, что это сообщение свидетельствует о взломе её аккаунта в Госуслугах, и уже оформлена доверенность от её имени, позволяющая оформлять кредиты и снимать средства со счетов. Далее эстафету перехватили «сотрудники ФСБ», заявившие, что все наличные нужно срочно «задекларировать», иначе при обыске средства изымут. Как рассказала потерпевшая, один из аферистов по видеосвязи даже помогал ей пересчитывать наличные (те самые 7,6 млн руб.), которые она и передала курьеру.