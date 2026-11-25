Заместителем министра земельных и имущественных отношений РБ назначена Лилия Зиганшина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее она руководила правовым управлением. Свой профессиональный путь в ведомстве выпускница юридического факультета БашГУ начала специалистом-экспертом в 2020 году.

В министерстве прокомментировали, что за время работы Лилия Зиганшина зарекомендовала себя компетентной и ответственной сотрудницей, поздравили её с назначением и пожелали успешной работы на благо республики.