Премьер-министр Башкирии наградил сотрудников минземимущества

В Уфе прошла церемония награждения в честь 35-летия Министерства земельных и имущественных отношений Башкортостана.
— 35 лет — может, и не такой большой срок, но за это время пройден огромный путь. Благодаря инициативе Главы Башкирии в 2020 году мы начали цифровизацию, это было очень сложно, но вот теперь все услуги мы предоставляем в электронном виде, это огромный шаг вперёд. Его мы сделали вместе с нашими соратниками, Росреестром и РГАУ МФЦ, спасибо, что всегда рядом с нами. Уверена, что главные прорывы и успехи у нас ещё впереди, — сказала в приветственной речи вице-премьер – глава МЗИО РБ Наталья Полянская.
Церемонию провёл премьер-министр правительства Башкортостана Александр Шельдяев. Он поздравил присутствующих от имени Главы республики Радия Хабирова, отметил успехи ведомства.
Почётными грамотами Республики Башкортостан награждены начальник отдела МЗИО по Кушнаренковскому району Елена Агапова, начальник отдела контроля УИО Гульнара Ахунова, замначальника УИО Марат Гатауллин, заведующая сектором УИО Венера Мусина, первый замминистра Дмитрий Суслин.
Почётное звание «Заслуженный экономист Республики Башкортостан» присвоено замначальника отдела сопровождения процедур банкротства МЗИО РБ Лиане Асылбаевой.
Благодарностями Главы Башкортостана поощрены заведующая сектором земельно-кадастровых работ УЗО Гузель Альмухаметова, замминистра Артур Аманбаев, начальник отдела приватизации госимущества Андрей Харисов.
Почётные грамоты правительства Башкирии вручены советнику отдела учёта УИО Альфиру Арсланову, замгендиректора АО «Башкирские электрические сети» Владимиру Голованову, замначальника УИО Ильмире Еникеевой, начальнику управления госпредприятиями Луизе Куртляевой, заведующей сектором сделок Гюзель Максютовой, замначальника отдела МЗИО по Дюртюлинскому району Мансуру Махмутову.
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