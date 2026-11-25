Представители МВД и прокуратуры, а также депутаты сошлись во мнении: сейчас следователи теряют драгоценное время из-за бюрократических процедур.

По словам заместителя начальника Главного следственного управления МВД по РБ Вларика Фатхутдинова, сейчас получение архивных видео занимает несколько дней из-за бумажной волокиты. При этом срок хранения записей у провайдеров составляет всего около пяти суток, и нужные кадры часто удаляются до того, как полиция успевает их запросить. Особенно остро проблема стоит в выходные дни и при работе с камерами в домофонах и лифтах многоквартирных домов.

МВД предложило законодательно закрепить право следователей и дознавателей получать видеозаписи по устному запросу с последующим письменным подтверждением. Для этого ведомство просило организовать круглосуточный оперативный доступ сотрудников полиции к информационной системе провайдера «Уфанет», обеспечить немедленное резервное копирование нужных фрагментов видео и исключить их автоматическое удаление до передачи правоохранителям.

Эксперты отметили, что такие меры помогут быстрее раскрывать преступления по горячим следам, устанавливать маршруты передвижения подозреваемых и находить курьеров-мошенников и других разыскиваемых лиц.

И.о. замначальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Алексей Моисеев поддержал инициативу силовиков. Он отметил высокую эффективность таких мер для раскрытия правонарушений в первые сутки, но подчеркнул необходимость строгого соблюдения конституционных прав граждан на защиту персональных данных при любом изменении законодательства. По его словам, за 10 месяцев текущего года на улицах, площадях и в парках зарегистрировано почти 3 тысячи преступлений, всего в общественных местах совершено более 8 тысяч правонарушений, включая тяжкие и особо тяжкие составы.

Экспертный совет рекомендовал Госсобранию РБ изучить возможность разработки законодательной инициативы об упрощенном порядке предоставления архивной информации с камер видеонаблюдения.

«Рекомендовать Госсобранию РБ изучить возможность разработки законодательной инициативы о предоставлении архивной информации с камер видеонаблюдения организациями, предприятиями и физическими лицами при устном обращении руководителя следственного органа, следователя или дознавателя. Данная мера должна применяться с обязательным последующим направлением официального запроса в письменной форме после получения видеоматериалов», — озвучил предложение председатель экспертного совета, первый заместитель председателя комитета по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам Виктор Гурьев.

Решение было принято членами экспертного совета единогласно.