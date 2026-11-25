Только в 2026 году аграрии республики закупили 2311 единиц сельхозмашин на 13,9 млрд рублей — это на 3,9 млрд больше, чем год назад.

«Благодаря господдержке в наших хозяйствах появились тракторы разного тягового класса, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, почвообрабатывающие, посевные машины и многое другое», — подчеркнул Радий Хабиров и добавил, что большую роль в обновлении парка сельхозтехники играет сотрудничество с «Росагролизингом».

Так, в этом году по программам «Росагролизинга» башкирские аграрии купили 1318 единиц техники на 9,3 млрд рублей. По объемам поставок через эту компанию республика прочно удерживает лидерство среди регионов России.

«Особое внимание уделяем и развитию собственного сельхозмашиностроения — необходимые компетенции для этого у нас есть. Предприятия республики освоили серийный выпуск более 370 видов и модификаций техники, сопоставимых с зарубежными аналогами. В условиях санкционного давления это очень важно, — заявил Глава Башкортостана. — Уже начинаем строить планы на следующий, 2027 год. Желаю всем труженикам удачи! А мы обязательно продолжим поддерживать наше сельское хозяйство».

Как сообщил Башинформ, с начала 2026 года Башкортостан экспортировал продукцию АПК на 307 млн долларов.