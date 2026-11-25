С начала года предприятия региона реализовали за рубеж продукции агропромышленного комплекса на 307 млн долларов.
«Динамика в текущем году сохраняется, объем поставок годом ранее составлял 293 млн долларов. Наращивание экспорта продукции АПК осуществляется в соответствии с целями нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“», — отметили в минсельхозе РБ.
На данный момент Башкортостан поставляет продукцию в 29 стран мира. Среди них — Индия, Казахстан, Узбекистан, Китай, Азербайджан и другие.
В структуре отгрузок преобладает масложировая продукция, на нее приходится две трети экспорта. Остальное — на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, зерновые культуры и т. д.
«За семь лет поставки продукции АПК Башкортостана выросли в 4,7 раза», — добавили в министерстве сельского хозяйства РБ.
Как ранее сообщил Башинформ, Башкортостан кратно увеличил экспорт гороха.
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