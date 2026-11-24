Поставка продукции АПК за рубеж реализуется в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт», напомнили в министерстве сельского хозяйства РБ. Партии башкирского гороха отгрузили в Китай и Казахстан.

Год назад экспорт гороха в эти страны составлял более 1,3 тысячи тонн.

«В 2026 году площади с горохом в Башкирии составили 30 тысяч гектаров. Лидерами по урожаю являются Абзелиловский, Благоварский, Чишминский районы. Всего в республике собрали 53,7 тысячи тонн гороха при средней урожайности почти 20 центнеров с гектара», — добавили в министерстве сельского хозяйства РБ.

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