Начальником контрольно-ревизионного управления администрации Уфы назначен Руслан Султанов.
Справочно. Руслан Рафисович Султанов родился 5 июля 1981 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
Основная часть трудового пути связана со службой в органах прокуратуры. В последнее время занимал должность начальника отдела по работе с обращениями граждан управления документационного и организационного обеспечения администрации Уфы, сообщили в мэрии.
Ранее мэр Рустам Шарипов рассказал о кадровых перестановках в администрации Уфы.
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