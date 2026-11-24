В Госдуме подготовили поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии», которыми вводятся квоты на кинопродукцию зарубежного производства, узнало ТАСС. В документе предлагается вводить периоды (их общая продолжительность за год составит примерно 45 дней), когда кинотеатры не должны показывать зарубежные фильмы или же им будет выделяться минимальная доля.

Условия ранее заключенных договоров на показ иностранных фильмов в период действия квот планируется признать ничтожными. При выдаче прокатного удостоверения предлагается взимать компенсационный платёж в размере 5 млн руб. за игровой фильм и 3 млн руб. за анимацию. Эти средства направят на мониторинг показа фильмов и контроль за расписанием кинотеатров.

В документе содержится предложение освобождать от уплаты фильмы-лауреаты кинофестивалей из правительственного перечня, фильмы выпуска до 1993 года, фильмы производства стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова, Иран, Куба).

Кроме того, прокатчиков зарубежных лент обяжут ежеквартально перечислять 10% от кассовых сборов на развитие отечественной кинематографии. За нарушение правил квотирования иностранных кинофильмов законопроектом предлагается установить административную ответственность, но размеры штрафов не указаны. В случае принятия законопроекта новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года.