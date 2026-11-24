В Башкортостане могут ввести «сухой закон» 11 сентября — во Всероссийский день трезвости. С такой инициативой выступил координатор проекта «Трезвый Башкортостан», председатель комитета Госсобрания — Курултая РБ по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий Рустам Ишмухаметов.

«Прошу поддержать проект закона о запрете продажи алкоголя в розницу 11 сентября, во Всероссийский день трезвости. Он вносится мной, как депутатом. Сейчас идет процедура оценки регулирующего воздействия в правительстве Республики Башкортостан. Думаю, в ближайшее время мы его официально внесем на рассмотрение», — подчеркнул Рустам Ишмухаметов на парламентских слушаниях по вопросу «О состоянии законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ».

На данный момент розничная продажа алкоголя в магазинах ограничена в дни новогодних каникул: 3 января — с 17 до 23 часов, а также 4, 5 и 6 января — с 8 до 10 часов и с 17 до 23 часов. Кроме того, полностью запрещается продажа алкоголя в магазинах в дни проведения сабантуев, «Последнего звонка» в школах, в День молодежи и в День знаний. «Сухой закон» не распространяется на заведения общепита.

Как ранее сообщил Башинформ, Башкирия предложила уточнить требования к общепиту при продаже алкоголя.