По его мнению, за последние десятилетия в культуре потребления алкоголя произошли значительные изменения. В частности, наблюдается переориентация потребительских предпочтений на более натуральные и менее крепкие напитки, переход к умеренному, «цивилизованному и эстетичному типу потребления», увлечение жителями региона спортом и здоровым образом жизни, а также вовлечение населения в общественные мероприятия, такие как конкурс «Трезвое село».

«Перемещение вектора повлекло за собой и изменение поведения предпринимательского сообщества. Сфера оборота алкогольной продукции стабилизировалась, снизилось количество нелегалов. Также наметилась устойчивая тенденция к снижению потребления алкоголя как в России в целом, так и в Башкортостане в частности», — сообщил на парламентских слушаниях по вопросу «О состоянии законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ» Константин Климин.

Между тем остается неразрешенным ряд проблем в сфере законодательства, регулирующего оборот алкоголя. Одна из них — отсутствие законодательных требований, позволяющих четко трактовать понятие «розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общепита» в целях разграничения с понятием «розничная продажа алкогольной продукции».

Действующим законодательством не установлены требования к объектам общественного питания. В настоящее время положения нормативных правовых актов не позволяют идентифицировать общепит как ресторан, бар, кафе, буфет. Отдельные характеристики определены ГОСТом, который носит рекомендательный характер.

Возможности установления таких требований не переданы и на уровень субъектов РФ. В результате возникает правовая коллизия: в законодательстве условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общепита зависят от типа объекта общественного питания, однако требования к ним не установлены.

«Предлагаем рассмотреть возможность обратиться с законодательной инициативой об определении на федеральном уровне требований к предприятиям общественного питания, позволяющих разграничить их типы, либо наделить субъекты РФ соответствующими полномочиями по аналогии с положениями Федерального закона о размещении сезонных залов (зон) обслуживания посетителей, в которых может осуществляться розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания. С учётом достигнутого эффекта и сбалансированности инструментов дальнейшая работа должна быть направлена на мониторинг эффективности применения действующих норм и профилактику правонарушений», — считает министр торговли и услуг РБ Константин Климин.

По мнению председателя комитета Курултая РБ по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму Алексея Шмелева, необходимо тщательно проанализировать алкогольный рынок.

«Это позволит принимать взвешенные решения на законодательном уровне», — отметил Алексей Шмелев.

Не менее важно усилить межведомственную борьбу с незаконным оборотом алкоголя. При этом особое внимание следует уделить «туда, где регулярно выявляются очаги незаконной торговли». Практика проведения профилактических визитов должна быть продолжена, считает депутат Госсобрания Башкортостана.

«Необходимо обеспечить регулярный парламентский контроль в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, — сказал Алексей Шмелев. — Законодательство не должно оставаться неизменным. Главным критерием алкогольной политики должно стать реальное снижение потребления и незаконного оборота. И, конечно, очень важно защищать добросовестный бизнес — бизнес, который работает законно. Ограничительные меры должны сопровождаться системной профилактической работой, включая пропаганду семейных ценностей».

По словам заместителя председателя Государственного Собрания — Курултая РБ Тамары Тансыккужиной, тема контрафактного алкоголя, чрезмерного употребления алкоголя никогда не была однозначной.

«Это, безусловно, угроза здоровью нации и общественному порядку, — подчеркнула Тамара Тансыккужина. — В то же время в производстве и реализации алкоголя сосредоточены значительные ресурсы, а это наполнение бюджета, интересы добросовестного бизнеса. Насколько я помню, у нас ожидается рост доходов на 20 процентов в 2027 году от акцизов. Поэтому важен баланс. Мы не можем полностью запретить продажу алкоголя, но мы должны защитить здоровье людей, чтобы народ не травился фальсификатом. Необходма пропаганда здорового образа жизни и грамотное регулирование на рынке алкогольной продукции. В целом в Башкортостане всегда создаются условия для того, чтобы трезвость, здоровый образ жизни были понятными, принимаемыми гражданами. На мой взгляд, всегда важен баланс между запретительными мерами и условиями для того, чтобы человек стремился быть здоровым, успешным, жить в благополучии и трудиться на благо республики и страны».

Как ранее сообщил Башинформ, с начала 2026 года полицейские в Башкирии изъяли из незаконного оборота 60 тонн алкоголя.