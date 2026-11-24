Об этом на парламентских слушаниях по вопросу «О состоянии законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ» сообщил и. о. начальника отдела управления экономической безопасности МВД России по РБ Роберт Мурсалимов.

Как отметил Роберт Мурсалимов, вопрос противодействия незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции остаётся одним из приоритетных направлений деятельности МВД. Эта сфера по-прежнему «характеризуется высоким уровнем криминализации», а незаконное производство и реализация алкогольной продукции создаёт не только экономические риски, но и представляет серьёзную угрозу жизни и здоровью населения.

«На постоянной основе проводим работу по выявлению и пресечению подобных правонарушений, изъятию нелегальной продукции и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, — подчеркнул Мурсалимов. — С начала 2026 года сотрудниками МВД по республике проведено более 3 тысяч проверочных мероприятий на объектах различных форм собственности. Из незаконного оборота изъято свыше 60 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года изъято 29 тонн, за 2024 год — 22,5 тонны».

Кроме того, в этом году на территории Башкирии ликвидировано пять нелегальных производственных цехов. Год назад — три цеха. По фактам незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции возбуждено 25 уголовных дел. В суд направлено 15 уголовных дел в отношении 15 лиц.



Отдельное внимание МВД уделяет пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним, поскольку речь идёт не просто о нарушении правил розничной торговли, а о защите здоровья и благополучия подрастающего поколения. Только в 2026 году сотрудниками МВД региона установлен 221 факт реализации алкоголя несовершеннолетним, из которых по трём случаям возбуждены уголовные дела.

«Для оперативного реагирования на обстановку в Башкирии проводятся регулярные оперативно-профилактические мероприятия „Алкоголь“. Так, в ходе проведения последнего мероприятия обнаружены два завода по производству незаконного этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территориях Кармаскалинского и Белебеевского районов. Общий объём изъятой жидкости превысил 22 тонны. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия», — добавил и. о. начальника отдела управления экономической безопасности МВД России по РБ Роберт Мурсалимов.

По его мнению, особую обеспокоенность вызывает ситуация, связанная с последствиями употребления нелегального алкоголя. По информации управления Роспотребнадзора по РБ, в этом году от отравления умерли 147 человек, тогда как год назад этот показатель составлял 132 человека.

«Сложившаяся ситуация ещё раз подтверждает то, что незаконный оборот алкогольной продукции — не только вопрос соблюдения законодательства, но и серьёзная проблема общественной безопасности», — подытожил Мурсалимов, отметив при этом важность межведомственного взаимодействия в такой работе.

Как ранее сообщил Башинформ, в Уфе осудили мужчину за незаконный оборот алкоголя на 2,1 млн рублей.