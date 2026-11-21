Межведомственный координационный совет по развитию кинематографии в РБ пополнился двумя новыми членами — в его состав включили директора детско-юношеского канала «Тамыр» ТРК «Башкортостан» Гульназ Кульсарину и управляющего ООО «Королек» Ростислава Размахнина. Документ за подписью главы регионального кабмина Александра Шельдяева оказался в распоряжении «Башинформа».

При этом из совета выведена Мария Орешникова.

Ранее в Башкирии изменился состав коллегии минпросвещения РБ.