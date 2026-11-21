В обновленный состав коллегии министерства просвещения РБ вошли замначальника управления — завотделом реализации нацполитики Управления Главы региона по общественно-политическому развитию Ильдус Кагарманов, замминистра просвещения Башкирии Ренат Каримов, ректор Института развития образования республики Тимур Каримов, директор АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра РБ» Андрей Кулаков и замминистра семьи, труда и соцзащиты населения республики Вера Ульянова.
При этом из комиссии исключены Эльвира Вернигора, Альфия Галиева, Альфис Гаязов, Наталия Латыпова и Юрий Мельников.
Ранее Радий Хабиров прокомментировал сокращение чиновничьего аппарата в Башкирии.
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