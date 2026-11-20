Как отметила Маргарита Болычева, Китай остается ведущим внешнеторговым партнером Башкортостана, наблюдается кратный рост поставок металлопродукции и продовольствия, появление в экспорте древесины, текстиля и обуви.

«Работающее в КНР представительство Башкортостана при Торгпредстве РФ является для нас практическим каналом продвижения башкирской продукции и привлечения инвестиций. И я рассчитываю, что заданный на высшем уровне конструктивный тон придаст дополнительный импульс нашей работе и достойной подготовке Уфы к приему гостей саммита ШОС в 2028 году», — подытожила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Как считает политолог Арсен Шаяхметов, три страны — Россия, Китай и США, обладающие ключевыми военными, экономическими и политическими ресурсами, фактически обозначили готовность обсуждать параметры стратегической стабильности напрямую, вне зависимости от глубины существующих противоречий.

«Это демонстрирует и запрос на пересмотр сложившихся правил, и отсутствие консенсуса относительно того, каким должен быть новый мировой порядок», — высказал свою точку зрения «Башинформу» Арсен Шаяхметов.

По его мнению, встреча обозначила прагматичное понимание того, что глобальные риски (военные, ядерные, экономические или энергетические) — зона ответственности всех стран, а не каждой в отдельности.

«Для России это также означает сохранение "окна" возможности участвовать в формировании глобальной повестки, а не в качестве объекта внешнего давления или решений, принятых без её участия, — подчеркнул эксперт. — В современной геополитике способность договариваться, не отказываясь от собственных интересов, становится не признаком слабости, а демонстрацией силы. Пока что статус-кво оформлен в виде декларации, которая не несет за собой конкретики и плана действий. Удастся ли перевести обозначенные принципы в механизмы безопасности — большой вопрос, но сам факт движения в эту сторону является важным направлением разрядки».

19 ноября, на пресс-конференции президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений по данному вопросу. В частности, он отметил, что относится к трехсторонней встрече в Китае как к исторической возможности. Судя по его заявлениям, если между Россией, Китаем, США будет взаимопонимание, мир действительно может вступить в новую стадию своего развития.

«Мне бы очень хотелось, чтобы это имело своё продолжение хотя бы в том смысле, что по сверке часов, по ряду ключевых направлений, на мой взгляд, если не договорённость, то взаимное понимание имело место. Прежде всего что касается историзма, исторического значения и так далее: раньше таких встреч не было, вот она состоялась, и это, безусловно, какая-то страница в истории дипломатии, — прокомментировал Владимир Путин. — …Сам настрой наших сегодняшних собеседников и партнёров нас всё-таки настраивает на позитивный лад. И лучше, если есть какие-то договорённости, даже если они до конца не реализуются, чем отсутствие их вообще».

Путин считает, что миру действительно нужна «Новая Ялта», которая зафиксирует сложившиеся реалии. Президент России напрямую не сравнивает состоявшуюся встречу с событиями февраля 1945 года. Вместе с тем, от «Новой Ялты» миру была бы только польза. Путин надеется, что со временем будет зафиксирована окончательная победа над неонацизмом, над идеологией ненависти. Важный сигнал о территориях: как и в 1945 году, по итогам сегодняшнего конфликта придется согласиться с реалиями на земле. События в Ялте 1945 года положили начало созданию ООН — теперь лидеры трёх стран согласились с необходимостью реформирования этой организации. Путин очень хлёстко отозвался о тех европейских политиках, которые впадают в истерику от новостей из Китая: «политики не смотрят новости, политики создают новости».

Напомним, в 2028 году Уфа примет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Решение о проведении заседания в Уфе принял президент России Владимир Путин. Указом главы государства создан специальный федеральный оргкомитет.