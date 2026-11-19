И. о. заместителя главы администрации Хайбуллинского района Салават Байчурин прокомментировал назначение Рустама Шарипова на пост мэра Уфы. Он назвал своего экс-руководителя «внимательным и требовательным хозяйственником».

«Мы более шести лет с Рустамом Динисламовичем работали в администрации Хайбуллинского района. Он всегда открыт к диалогу, умеет слышать людей, проявляет себя как лидер, умеющий ставить конкретные задачи. Еще до назначения главой нашего района имел большой опыт работы в муниципальном секторе. Я считаю, что он оправдал ожидания жителей. В этот период решались непростые вопросы инфраструктурного блока: строительство и обновление дорог, благоустройство территорий. В рамках федеральной программы мы отремонтировали большое количество школ и детсадов. Свой вклад внесли и горнорудные предприятия нашего района. Это говорит о том, что он умел и умеет работать с крупным бизнесом», — отметил Салават Байчурин.

По его словам, управленческий опыт Рустама Шарипова позволит эффективно руководить городом-миллионником.

«Всегда хозяйский подход к делу. Этим он и отличается от обычного чиновника. Рустам Динисламович — не кабинетный руководитель, готов всегда выезжать на место, общаться с жителями и решать их проблемы. Когда еще работал и. о. мэра города, показал свои лучшие качества. Перед ним стоит большой объем задач. Желаю Рустаму Динисламовичу успехов в их выполнении», — сказал чиновник.

Напомним, ранее Башинформ сообщал, что 17 ноября на внеочередном заседании горсовета Уфы депутаты назначили нового главу администрации города по контракту. Им стал Рустам Шарипов, который ранее возглавлял мэрию с приставкой «и.о.». За его кандидатуру проголосовали 27 из присутствующих 29 депутатов, двое воздержались.