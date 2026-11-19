«У Рустама Шарипова есть серьёзный опыт муниципального управления — это очень ценится в административной вертикали. Руководство Бурзянским и Хайбуллинским районами предполагало решение ежедневных хозяйственных задач: работу в условиях ограниченного бюджета, постоянный контакт с жителями, необходимость модернизации инфраструктуры, поиск баланса между интересами бизнеса и граждан. Это школа управления „на земле“, которая востребована всегда», — отметил Арсен Шаяхметов.

Тем не менее город-миллионник — совершенно иной уровень коммуникаций, объема и сложности проблем, констатировал эксперт. Здесь недостаточно решать задачи оперативного жизнеобеспечения, необходимо также формировать стратегию, выстраивать международное позиционирование, попутно модернизируя транспортную систему, ЖКХ, занимаясь градостроительной политикой, экологической повесткой и развитием городской среды. И самое главное — находиться в постоянном поиске инвесторов.

«Особое значение приобретает подготовка к саммиту ШОС в 2028 году. Для Уфы это одновременно большая организационная нагрузка и возможность обновить инфраструктуру, повысить международную узнаваемость и привлечь дополнительное внимание к экономическому потенциалу города. При этом важно, чтобы подготовка не сводилась к созданию приятного глазу фасада, а работать на город и после саммита, — убежден Арсен Шаяхметов. — Есть и более долгосрочная задача — сформировать понятный образ Уфы как современного города-миллионника, привлекательного для молодёжи, инвесторов, специалистов и туристов. Это предполагает не только благоустройство, но и бережное отношение к историческому наследию и поиск точек роста».

Как сообщил ранее Башинформ, 17 ноября, на внеочередном заседании горсовета Уфы депутаты назначили нового главу администрации города по контракту. Им стал Рустам Шарипов, который ранее возглавлял мэрию с приставкой «и. о.». За его кандидатуру проголосовали 27 из присутствующих 29 депутатов, двое воздержались.