«Мне, как представителю Башкортостана, было приятно увидеть творческий проект „Культурное наследие — связь поколений“ из моей родной республики — это коллекция костюмов по мотивам эпоса „Урал-батыр“, созданных и сшитых воспитанницами Ишимбайского специального учебно-воспитательного учреждения. По словам директора организации Гузель Гайсиевны, работа над этим проектом стала для девочек настоящим погружением в историю и культуру. Целый год девочки вместе со своими педагогами изучали культурные традиции народа и осваивали сложные ремёсла», — рассказала сенатор.
По ее словам, другая часть экспозиции, в которую вошли рисунки школьников из Пензы, называется «Единство в многообразии: палитра дружбы». Работы юных пензенских художников наглядно показывают, как традиции разных народов не просто существуют рядом, а тесно переплетаются, рождая атмосферу гостеприимства и душевного тепла.
Лилия Гумерова поблагодарила за организацию этого мероприятия президента Союза женщин России Екатерину Лахову, а также директора Ишимбайского СУВУ, председателя Совета женщин «Мы вместе» Гузель Шагиеву.
Ранее мы сообщали, что в Уфе прошел этнопоказ коллекций модельеров «Зур Базар-26».
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