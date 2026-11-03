В Уфе прошел этнопоказ коллекций модельеров «Зур Базар-26»

Показ, символизирующий соединение культур, эпох и традиций через единый творческий процесс, организовали при поддержке Всемирного курултая башкир, проекта «Территория женского счастья», башкирских дизайнеров одежды и студии «Һылыуҡай» (руководитель — Альбина Усманова).

Как отметила председатель президиума Всемирного курултая башкир, заместитель председателя комитета по просвещению Госдумы РФ Эльвира Аиткулова, в контексте глобализации и культурной трансформации этномода приобретает все большее значение как феномен, способствующий сохранению и популяризации национального культурного наследия.

- Современные геополитические и экономические реалии создают благоприятные условия для формирования и развития личных брендов в сфере моды. Уход западных брендов с российского рынка освободил нишу, которую необходимо занять отечественным дизайнерам. Всемирный курултай башкир готов оказать поддержку этнодизайнерам, что способствует активизации их творческой деятельности. Этномода —это способ выразить свою культуру и уникальность, она помогает сохранить традиции и передать их будущим поколениям, — сказала Эльвира Ринатовна.

Первый блок этнопоказа под названием «Истоки и ремесло» собрал реконструкторов одежды, победителей международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга». На подиуме показали аутентичные костюмы, точно воссозданные исторические технологии, чистые формы и архаичные узоры.

Среди участников — заслуженный работник культуры РБ, руководитель прославленного коллектива лучников «Мәргән уҡсы» Юлай Галиуллин, Гульсум Хусаинова с коллекцией башкирской национальной одежды «Хан кызы» которая создана на основе музейных образцов и архивных фотографий. Известная мастерица Сайда Ахтямова представила тамбурную вышивку на примерах женского национального костюма башкир Белокатайского района. Также были представлены работы заслуженного артиста РБ, руководителя образцового ансамбля танца «Дарман» Роберта Хамидуллина. Он показал костюм башкирского воина.

Яркие примеры искусства ручной вышивки продемонстрировала коллекция «Ханумдар» («Сударыни») мастерицы Розы Юлдашбаевой. Также в этом блоке представили работы реконструктора, народного артиста РБ Рафаэля Амантаева.

Второй блок «Наследие и современность» объединил башкирских этнодизайнеров. Были представлены коллекции члена Евразийской Ассоциации этнодизайнеров Саимы Хасановой, Артура Искужина, заслуженного художника РБ Раушании Бадретдиновой, Альфии и Гульфии Хамматовых, Альбины Жерлициной и Гузель Шагиевой.

Ярким акцентом показа стало участие вице-президента Евразийской ассоциации этно-дизайнеров Султана Салиева из Казани, Алины Вороновой (Москва), Игоря Сарапулова из Республики Бурятия, Ирины Шариповой из Узбекистана, Татьяны Воротниковой из Бишкека и других, которые представили яркие и интересные коллекции дизайнерской одежды. Изюминкой этно-показа стала коллекция одного из ключевых гостей фестиваля-форума Бенча Белло из Филиппин.

После показа состоялся круглый стол с дизайнерами в офисе Всемирного курултая башкир, где обсудили проблемы объединения мастеров и актуальные вопросы развития национальной индустрии. Встреча была посвящена поиску точек соприкосновения между современными дизайнерами и традиционными ремесленниками, а также продвижению башкирского бренда на российском и международном уровнях.