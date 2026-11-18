Госдума приняла в первом чтении поправку в закон «О рекламе», касающуюся образов семьи. Предлагается в случае участия в сюжете семьи с ребёнком сделать обязательным наличие не менее трёх детей. Для социальной рекламы это станет обязательным. Для коммерческой — подход другой. Предполагается, что соответствующие стандарты для своих участников установят профессиональные ассоциации рекламного бизнеса (рекламодатели, креативный сектор, распространители).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что реклама — мощный инструмент формирования общественного мнения. Положительный образ многодетной семьи должен закрепиться в сознании как социально одобряемый ориентир.

Прямых санкций за нарушение этих требований не предусматривается. Предполагается, что заказчики не станут оплачивать «не соответствующий» коммерческий продукт, а если вопрос касается социальных роликов — госучреждение, заказавшее и принявшее такую рекламу, подпадает под нарушение закона о госзакупках.

В случае принятия новый закон вступит в силу с марта 2027 года.