Российские депутаты высказались против тотальных запретов в культуре

По словам члена генсовета партии, героя России Евгения Поддубного, фиксируемые многочисленные случаи вымарывания слов, запрета песен и вырезания эпизодов из фильмов возникают не из-за содержания законодательства, а вследствие перегибов в отдельных ведомствах и на местах, где правоприменительная практика «вступает в конфликт со здравым смыслом».

«Запрет на пропаганду наркотиков никто не отменяет. Но ведь не каждое упоминание наркотиков является их пропагандой. Достаточно прочитать закон, чтобы это понять. Как можно объяснить вред чего-то, не рассказывая об этом? Как можно запретить литературные произведения, в которых наркотики упоминаются как зло? Запреты лишь привлекают внимание неподготовленных умов, они не позволяют разъяснять», — считает Поддубный.

Как отметил руководитель исполкома «Единой России» в Башкортостане Александр Мельников, «искусство всегда оставалось пространством для свободного творческого поиска, а излишние ограничения способны привести к стагнации культурной жизни». Вместе с тем он напомнил, что свобода творчества не должна превращаться в инструмент разжигания конфликтов или оскорбления чувств людей.

«Необходим баланс между самовыражением художника и уважением к общественным ценностям. Инициатива партии заслуживает поддержки, если она будет реализована с учётом мнения профессионального сообщества и широкой общественности», — подчеркнул Мельников.