Новый мэр Уфы Рустам Шарипов сделал заявление для жителей столицы Башкирии и своей команды после официального вступления в должность. Оно состоялось 17 ноября после внеочередного заседания горсовета.

«Для меня это, прежде всего, большая ответственность перед Уфой и ее жителями. Объем задач очень большой — это вопросы транспорта, дорог, благоустройства, социальной сферы, развитие городской среды, поддержка жителей и повышение качества муниципального управления. Работа администрации должна быть выстроена четко, открыто и результативно. Все во благо Уфы и повышения качества жизни уфимцев», – заявил на оперативном совещании городской администрации Рустам Шарипов.

Рустам Шарипов подчеркнул, что рассчитывает на профессионализм коллег, компетентность, дисциплину, инициативность, личную ответственность и командную работу.

Ранее Башинформ сообщал о том, что новый глава уфимской администрации обещал прислушиваться к жителям. Также UfaNovosti.ru писали о достижениях Рустама Шарипова в должности мэра с приставкой и. о.