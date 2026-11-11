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19:39 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Радий Хабиров пообещал лично контролировать состояние парка Ленина в Уфе

К моменту начала Прямой линии по разным источникам от жителей региона поступило пять тысяч вопросов. Об этом в ходе прямого включения сообщили сотрудники ЦУР Алия Камова и Ильяс Сагитов. По их словам, в топе темы ремонта дорог, проблемы ЖКХ, социальная защита, здравоохранение и благоустройство.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Среди обращений было много слов благодарности за обновленный парк имени Ленина в Уфе. Но также и поступали вопросы о дальнейшем содержании общественной территории.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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«По парку Ленина хочу сказать: работы там до конца не завершены. Мы доделываем входную арку — подвели поставки, там должны быть часы. В ближайшее время они появятся, затем будут закрыты все необходимые документы и платежи. Парк мы открыли, люди уже могут туда приходить. Но документы ещё не все закрыты. Тем не менее парк уже взят в работу: там убирают, следят за порядком. Зима идёт, соответственно, будем убирать и зимой.

У нас много обращений в ЦУР: когда мы что-то делаем, люди благодарят, но потом тут же вполне справедливо начинают ругаться, что сделали, а надлежащего ухода нет: ни стрижки деревьев, ни уборки снега, опавшей листвы. Это традиционная жалоба. Поэтому по парку имени Ленина не переживайте. В конце концов, я на свой балкон вышел, выглянул, этого достаточно. Всё под контролем», – прокомментировал Радий Хабиров.

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