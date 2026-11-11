Радий Хабиров пообещал лично контролировать состояние парка Ленина в Уфе

Среди обращений было много слов благодарности за обновленный парк имени Ленина в Уфе. Но также и поступали вопросы о дальнейшем содержании общественной территории.
«По парку Ленина хочу сказать: работы там до конца не завершены. Мы доделываем входную арку — подвели поставки, там должны быть часы. В ближайшее время они появятся, затем будут закрыты все необходимые документы и платежи. Парк мы открыли, люди уже могут туда приходить. Но документы ещё не все закрыты. Тем не менее парк уже взят в работу: там убирают, следят за порядком. Зима идёт, соответственно, будем убирать и зимой.
У нас много обращений в ЦУР: когда мы что-то делаем, люди благодарят, но потом тут же вполне справедливо начинают ругаться, что сделали, а надлежащего ухода нет: ни стрижки деревьев, ни уборки снега, опавшей листвы. Это традиционная жалоба. Поэтому по парку имени Ленина не переживайте. В конце концов, я на свой балкон вышел, выглянул, этого достаточно. Всё под контролем», – прокомментировал Радий Хабиров.
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