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22:32 (UTC+5), 11 Ноября 2026

В Уфе 16 ноября откроют улицу Галле и соединят Восточный выезд с трассой М5

В Уфе завершается реконструкция улицы имени Города Галле, сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров на Прямой линии-2026.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
«16 ноября мы откроем улицу Галле, соединим Восточный выезд с трассой М5 „Урал“. Соединим Восточный выезд с мостом через Затон напрямую, объезжать его не нужно будет. Эту дорогу мы пробили. Администрации Уфы и минтрансу региона огромное спасибо. Большое дело мы сделали», — констатировал Радий Хабиров и отметил, что продолжение Восточного выезда на улицу Галле платным не будет. 

При этом руководитель республики предупредил, что движение грузового транспорта будет ограничено, поскольку «есть проблема с Затонским мостом и у нас нет задачи затянуть грузовой транспорт в центр Уфы».

Как сообщал ранее Башинформ, новая четырехполосная дорога протяженностью 1,1 км обеспечит удобный выезд на проспект Салавата Юлаева и далее на федеральные трассы М-5 и М-7, разгрузит центральные улицы Уфы.

Радий Хабиров также уточнил, когда будет проходить ремонт старого Затонского моста.

«Мы практически приняли решение его закрывать, начинать торговать и ремонтировать. На следующий год заложили уже какие-то деньги на это. Понятно, что будут пробки, чудес не бывает. К сожалению, нет ни одной федеральной программы ремонта мостов, в которую по параметрам попадает Затонский мост. Поэтому нам придется делать его за счет нашего дорожного фонда. Мост будем ремонтировать года четыре, не меньше. Вопрос не в технике исполнения, просто деньги будем растягивать. Надо будет перетерпеть этот момент», — резюмировал Глава Башкортостана.
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