В Башкирии назвали число отработанных обращений с Прямой линии-2025

По итогам Прямой линии Главы Башкортостана Радия Хабирова, состоявшейся в прошлом году, отработано 78 процентов обращений. Всего год назад руководителю региона поступило порядка 9500 обращений. Такие данные были озвучены сегодня в ходе Прямой линии-2026.
«Все остальные обращения находятся в работе. По некоторым из них очень высокая степень отработки. Например, по экологии. По теме сельского хозяйства отработаны все 100 процентов, по молодежной политике — 90 процентов», — сообщили на Прямой линии-2026.
Текстовую онлайн-трансляцию Прямой линии с Радием Хабировым 2026 смотрите здесь.
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