Сегодня Радий Хабиров ответит на вопросы жителей Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях напомнил о проведении традиционной Прямой линии. Об этом он сообщил в своём посте.

Прямая линия состоится сегодня, 11 ноября, в 19.00. Трансляция будет доступна на странице Радия Хабирова во «ВКонтакте», а также на телеканалах и радиостанциях.

«Главная её цель, как и всегда, — услышать, что волнует наших жителей, и решить максимальное количество вопросов — от самых маленьких до масштабных», — написал Хабиров.

Руководитель региона также попросил всю управленческую команду республики включиться в работу и быть на связи.

По словам Радия Хабирова, в таком формате встреча проходит уже в шестой раз, и, как показывает практика, многие проблемы, с которыми обращаются жители, можно решить в короткие сроки.

Что нужно знать о Прямой линии с Радием Хабировым – читайте здесь.