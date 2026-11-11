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17:37 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Сегодня Радий Хабиров ответит на вопросы жителей Башкирии

Прямая линия с Главой республики стартует в 19.00.

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Радий Хабиров официальный канал в МАХ
Фото: Радий Хабиров | официальный канал в МАХ
Альфия Аглиуллина

Глава Башкортостана Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях напомнил о проведении традиционной Прямой линии. Об этом он сообщил в своём посте.

Прямая линия состоится сегодня, 11 ноября, в 19.00. Трансляция будет доступна на странице Радия Хабирова во «ВКонтакте», а также на телеканалах и радиостанциях.

«Главная её цель, как и всегда, — услышать, что волнует наших жителей, и решить максимальное количество вопросов — от самых маленьких до масштабных», — написал Хабиров.

Руководитель региона также попросил всю управленческую команду республики включиться в работу и быть на связи.

По словам Радия Хабирова, в таком формате встреча проходит уже в шестой раз, и, как показывает практика, многие проблемы, с которыми обращаются жители, можно решить в короткие сроки.

Что нужно знать о Прямой линии с Радием Хабировым – читайте здесь.

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