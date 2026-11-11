Сегодня Радий Хабиров ответит на вопросы жителей Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях напомнил о проведении традиционной Прямой линии. Об этом он сообщил в своём посте.
Прямая линия состоится сегодня, 11 ноября, в 19.00. Трансляция будет доступна на странице Радия Хабирова во «ВКонтакте», а также на телеканалах и радиостанциях.
«Главная её цель, как и всегда, — услышать, что волнует наших жителей, и решить максимальное количество вопросов — от самых маленьких до масштабных», — написал Хабиров.
Руководитель региона также попросил всю управленческую команду республики включиться в работу и быть на связи.
По словам Радия Хабирова, в таком формате встреча проходит уже в шестой раз, и, как показывает практика, многие проблемы, с которыми обращаются жители, можно решить в короткие сроки.
Что нужно знать о Прямой линии с Радием Хабировым – читайте здесь.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.