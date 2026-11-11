Что нужно знать о Прямой линии с Радием Хабировым. Главное

Отвечаем на главные вопросы о Прямой линии с Главой Башкирии, которая пройдет сегодня, 11 ноября
Когда будет
11 ноября, в среду, состоится традиционная Прямая линия Главы республики Радия Хабирова. Руководитель региона в прямом эфире будет несколько часов отвечать на вопросы журналистов, общественников и простых граждан.

Посмотреть Прямую линию можно будет в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», UTV, «Салям», в социальных сетях Радия Хабирова, а также послушать на радиостанциях «Юлдаш» и «Россия». Начало 11 ноября в 19.00.
Несколько способов задать свой вопрос
Жители республики могут задать свой вопрос руководителю региона в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», позвонив операторам Ситуационного центра РБ по номеру +7 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5) или с помощью чат-ботов в мессенджерах. Главное преимущество чат-ботов — можно быстро отправить текст или видео, не заполняя при этом длинных форм для своего обращения. Вот их адреса.
Несколько недель по республике ездила передвижная студия, куда мог прийти любой желающий и записать свое обращение. Часть острых вопросов, поступивших в этом году, уже решили в процессе подготовки.
Впервые используют искусственный интеллект
Как рассказал «Башинформу» вице-премьер правительства Башкортостана Олег Ли, главное новшество этого года — интеллектуальный прием звонков в Ситуационном центре. Теперь голосовой робот сам принимает звонок, уточняет данные, выслушивает суть. Нейросеть мгновенно определяет тематику обращения — ЖКХ, дороги, медицина или соцподдержка. В итоге видна структурированная картина проблем.

Важно, что никаких «зарубежных облаков» или публичных сервисов не используют, все персональные данные хранятся в защищенном контуре нашего Республиканского ЦОД.
Фото с прямой линии 2025 года.
А меня вообще услышат?
Обращения жителей, прозвучавшие в эфире или на личных встречах, привели к запуску десятков крупных строек и социальных программ. Как рассказала начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, после прошлых Прямых линий построили детскую и спортивную площадки в микрорайоне «Звездный» в Иглино, мост в деревне Шушпа Белорецкого района, открыли общественно-культурный центр в микрорайоне Московка в городе Октябрьском, обновили Дворец творчества «Орион» в Уфе, наладили водоснабжение в селе Рощинский.
«Главный эффект от прямой линии — это полезность. Принцип Прямой линии, которая пройдет 11 ноября, — как можно больше проблем, больших и маленьких, решить, как можно больше помочь людям».
Радий Хабиров.
На мой вопрос не ответили. Как быть?
Понятное дело, что ответить в прямом эфире абсолютно на все обращения физически невозможно. В прошлом году, например, на Прямую линию поступило более 9500 обращений. Если каждому уделить хотя бы минуту, то это неделя эфира без перерывов на обед и сон! Но ни одна просьба и жалоба не теряется и не остается без внимания — по каждому обращению администрация главы и сотрудники ЦУРа разбираются и дают ответ.

Текст: Станислав Шахов.

Фото: Пресс-служба Главы РБ.

Верстка: Валерия Любина.

11.11.2026 г.