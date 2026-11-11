Что нужно знать о Прямой линии с Радием Хабировым. Главное

Понятное дело, что ответить в прямом эфире абсолютно на все обращения физически невозможно. В прошлом году, например, на Прямую линию поступило более 9500 обращений. Если каждому уделить хотя бы минуту, то это неделя эфира без перерывов на обед и сон! Но ни одна просьба и жалоба не теряется и не остается без внимания — по каждому обращению администрация главы и сотрудники ЦУРа разбираются и дают ответ.