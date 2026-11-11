Что нужно знать о Прямой линии с Радием Хабировым. Главное

Как рассказал «Башинформу»
вице-премьер правительства Башкортостана Олег Ли, главное новшество этого года — интеллектуальный прием звонков в Ситуационном центре. Теперь голосовой робот сам принимает звонок, уточняет данные, выслушивает суть. Нейросеть мгновенно определяет тематику обращения — ЖКХ, дороги, медицина или соцподдержка. В итоге видна структурированная картина проблем.
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