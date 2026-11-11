Радий Хабиров: подготовка к Прямой линии — это работа всего года

Глава Башкортостана Радий Хабиров перед началом Прямой линии в интервью специальному корреспонденту «Башинформа» рассказал, как шла подготовка к ней, как он сам лично к ней готовился и в чем суть одного из главных событий года.

«Подготовка к Прямой линии — это, собственно, целый год вся моя работа, я иду отвечать на вопросы, связанные с работой в этом году, – отметил он. – Что касается самой Прямой линии, основной посыл, который я говорю (как и, впрочем, всех мероприятий, которые я провожу или с моим участием), — это полезность. Очень надеюсь, что Прямая линия помимо того, что это некий такой канал коммуникации, возможность довести какие-то смыслы людям, — это ещё и возможность решать их проблемы. Это могут быть какие-то мелкие проблемы, могут быть чуть более серьёзные, а могут быть вообще масштабные. Но на них надо будет просто отвечать. Для себя вижу задачу рассказать в ходе ответа на вопросы, что сейчас происходит вокруг республики, внутри республики, в каком состоянии экономика, что мы делаем, какие у нас прогнозы, что для людей делается именно в части того, что особенно остро волнует людей. Поэтому абсолютно такая рабочая история.

На все вопросы, конечно, не отвечу, их несколько тысяч! Они все принимаются в работу, фиксируются управлением по работе с обращениями граждан, ну и потом в течение года с ними идет работа. Сегодня перед началом я попросил своих коллег, которые будут вести Прямую линию, чтобы они показали диаграмму: сколько вопросов, какие из них решены, какие не решены, какие находятся в стадии решения.

Прямая линия — это политико-культурное явление. Президент наш проводит прямую линию, главы регионов. Тут же не только задают вопросы, тебя и оценивают: где-то ругают, где-то хвалят, эмоциональный выплеск ещё идёт у людей. В целом, ещё раз говорю: главный критерий — это полезность. Ну и самое главное — все вопросы всё равно остаются на контроле, даже если их невозможно сразу решить».

Напомним, посмотреть Прямую линию можно будет в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», UTV, «Салям», в социальных сетях Радия Хабирова, а также послушать на радиостанциях «Юлдаш» и «Россия.

Что нужно знать о Прямой линии с Радием Хабировым – читайте здесь.