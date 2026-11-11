Радий Хабиров о ШОС: Уфа может стать городом судьбоносных решений

На Прямой линии Главы Башкортостана Радия Хабирова студенты кафедры международных отношений, истории и востоковедения спросили, смогут ли они стать волонтёрами на саммите ШОС, который пройдёт в Уфе в 2028 году. Они владеют китайским и арабским языками.

«Там очень большое количество волонтёров будет просто необходимо. ШОС — это не просто одномоментная встреча глав государств, это ещё огромная программа: гуманитарные, экономические, молодёжные мероприятия. Помощь волонтёров точно понадобится», — ответил Радий Хабиров.

Отвечая на вопрос жителей, что даст ШОС обычным людям, Глава республики отметил: «Наследие ШОС будет — это объекты, которые мы построим. Во-вторых, мы позиционируем Уфу как город, который может стать центром, где принимаются судьбоносные решения. Это немаловажно».

Он также признал, что будут вопросы с трафиком, но республика уже проводила крупные мероприятия и умеет работать.

Глава республики сравнил подготовку с саммитом 2015 года: «Тогда достаточно много хорошего было сделано. Но не сравнивайте пятнадцатый и двадцать шестой год: тогда не было войны, денег было побольше. Сейчас сложнее, но мы этот диалог ведём. Наследие ШОС будет. Пока ничего детализировать не буду».

Напомним, в 2028 году Уфа примет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Решение о проведении заседания в Уфе принял президент России Владимир Путин. Указом главы государства создан специальный федеральный оргкомитет.